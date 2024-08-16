"Мне кажется, в этом клубе должен работать человек, который там играл и не понаслышке знает, что такое "Спартак". Например, Аленичев. Я по-прежнему в него верю. К сожалению, не оказалось рядом такого руководителя, как Старостин. Аленичеву же не дали время выстроить команду. А ведь собирал чемпионский состав именно Дима. Еще мне симпатичен Юран. Третий вариант — Карпин", - передаёт слова Львова "СЭ".
Дмитрий Аленичев возглавлял московский "Спартак" с июня 2015 года до августа 2016 года. Под его руководством красно-белые набрали 50 очков и заняли пятое место в чемпионате России, а в Кубке России выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв краснодарской "Кубани" (0:1).
Специалиста уволили после поражения от кипрского АЕКа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Назначенный после него Массимо Каррера привёл москвичей к первому за 16 лет чемпионству.
Журналист Львов: чемпионский состав "Спартака" собирал Аленичев, ему не дали время выстроить команду
Журналист и бывший пресс-атташе "Спартака", "Динамо" и сборной России Александр Львов ответил, кто должен тренировать московский "Спартак".
Фото: ФК "Енисей"