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Защитник ЦСКА Лукин высказался о возможном переходе в "Спартак"

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Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался об интересе со стороны московского "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА
"Ничего не знаю про это. Я сейчас в ЦСКА и делаю всё возможное, чтобы побеждать в каждом матче", - цитирует Лукина "Матч ТВ".

Центральный защитник Матвей Лукин провел за московский ЦСКА во всех турнирах 18 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

После 4-х сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7-ю набранными очками.

ЦСКА Матвей Лукин Спартак
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