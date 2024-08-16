"Ничего не знаю про это. Я сейчас в ЦСКА и делаю всё возможное, чтобы побеждать в каждом матче", - цитирует Лукина "Матч ТВ".
Центральный защитник Матвей Лукин провел за московский ЦСКА во всех турнирах 18 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
После 4-х сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7-ю набранными очками.
Защитник ЦСКА Лукин высказался о возможном переходе в "Спартак"
Фото: ПФК ЦСКА