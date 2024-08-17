Как сообщает источник, изначально петербургский клуб предложил 8 млн евро за игрока, но "Америка" запросила на 2 млн больше. Позже "Зенит" сделал предложение, удовлетворяющее мексиканский клуб.
Альваро Фидальго выступает за "Америку" с 2021 года. За это время он успел провести за мексиканский клуб 160 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 22 голевые передачи. Ранее футболист находился в системе мадридского "Реала", за основную команду которого провел 1 матч в Кубке Испании.
Источник: 365scores
Источник: "Зенит" предложил около 10 млн евро за игрока "Америки" Фидальго
Игрок мексиканского клуба "Америка" Альваро Фидальго попал в сферу интересов петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Америка"