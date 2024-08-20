Как сообщает источник, клубы находятся на стадии переговоров, но договориться пока что не смогли. Сам Гомес не против переехать в Москву.
За "Крузейро" Артур Гомес выступает с 2023 года. За это время игрок успел провести за бразильскую команду 56 матчей, в которых отличился 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Спортинг", "Эшторил", " Атлетико Гоияниенсе", "Шапекоэнсе" и "Сантос".
Трансферная стоимость левого вингера оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Динамо" интересуется футболистом "Крузейро"
В сферу интересов московского "Динамо" попал полузащитник "Крузейро" Артур Гомес.
Фото: ФК "Спортинг"