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Источник: Изидор в среду пройдет медосмотр в "Сандерленде"

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Игрок "Зенита" Вильсон Изидор уже завтра пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с "Сандерлендом".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, 21 августа Вильсон Изидор пройдет медосмотр для подписания контракта с "Сандерлендом".

Отметим, что ранее информацию о перехода игрока в английский клуб подтвердил президент "Зенита" Александр Медведев.

На данный момент "Сандерленд" занимает 2 строчку в турнирной таблице Чемпионшипа с 6 набранными очками.

Источник: "СЭ"

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