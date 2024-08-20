Как сообщает источник, 21 августа Вильсон Изидор пройдет медосмотр для подписания контракта с "Сандерлендом".
Отметим, что ранее информацию о перехода игрока в английский клуб подтвердил президент "Зенита" Александр Медведев.
На данный момент "Сандерленд" занимает 2 строчку в турнирной таблице Чемпионшипа с 6 набранными очками.
Источник: "СЭ"
Источник: Изидор в среду пройдет медосмотр в "Сандерленде"
Игрок "Зенита" Вильсон Изидор уже завтра пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с "Сандерлендом".
Фото: ФК "Зенит"