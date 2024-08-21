Сутормин - о расставании с "Зенитом": у меня одни слова благодарности. Чем мог, наверное, помогал

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Вингер "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал свою аренду в "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
"Как расстался с "Зенитом"? Нормально. У меня одни слова благодарности. Чем мог, наверное, помогал. Дальнейшая судьба свела меня с "Ростовом". Хочу здесь помогать чем смогу", - цитирует Сутормина "РБ Спорт".

Нынешним летом Алексей Сутормин, выступающий на позиции крайнего форварда, перешел на правах аренды до конца сезона из "Зенита" в "Ростов". 30-летний вингер уже дебютировал за желто-синих в матче 5-го тура РПЛ с "Оренбургом" (3:2), выйдя на замену во втором тайме. Игрок провел на поле 23 минуты и не отметился голевыми действиями.

Напомним, весеннюю часть прошлого сезона Сутормин провел в "Сочи", за который сыграл в 10 матчах и записал на свой счет 2+1 по системе гол плюс пас.

Алексей Сутормин Зенит Ростов
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