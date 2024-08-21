"Как расстался с "Зенитом"? Нормально. У меня одни слова благодарности. Чем мог, наверное, помогал. Дальнейшая судьба свела меня с "Ростовом". Хочу здесь помогать чем смогу", - цитирует Сутормина "РБ Спорт".
Нынешним летом Алексей Сутормин, выступающий на позиции крайнего форварда, перешел на правах аренды до конца сезона из "Зенита" в "Ростов". 30-летний вингер уже дебютировал за желто-синих в матче 5-го тура РПЛ с "Оренбургом" (3:2), выйдя на замену во втором тайме. Игрок провел на поле 23 минуты и не отметился голевыми действиями.
Напомним, весеннюю часть прошлого сезона Сутормин провел в "Сочи", за который сыграл в 10 матчах и записал на свой счет 2+1 по системе гол плюс пас.
Сутормин - о расставании с "Зенитом": у меня одни слова благодарности. Чем мог, наверное, помогал
Фото: ФК "Ростов"