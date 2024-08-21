Французский нападающий Вильсон Изидор близок к переходу из "Зенита" в английский "Сандерленд". Как сообщает "СЭ", футболист уже прибыл в Англию и готовится к прохождению медицинского осмотра. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.
Вильсон Изидор провел прошлый сезон в "Зените" на правах аренды из "Локомотива". Выкупили контракт нападающего сине-бело-голубые в июле 2024-го года. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. На старте сезона Изидор принял участие в 5-ти матчах (3 - в РПЛ, 2 - в Кубке России), забив по голу в каждом из турниров.
"СЭ": форвард "Зенита" Изидор прибыл в Англию перед трансфером в "Сандерленд"
Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор в ближайшее время станет игроком "Сандерленда".
Фото: официальный сайт "Зенита"