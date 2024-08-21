"Я бы хотел в России играть сто процентов за "Спартак". Я здесь счастлив. На самом деле не думаю о будущем. Моя голова на сто процентов занята тем, что происходит сейчас", - приводит слова Угальде "СЭ".
"Спартак" приобрёл Угальде у нидерландского клуба "Твенте" в январе 2024 года за 13 млн евро. За это время нападающий принял участие в 22 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 7,5 млн евро. Его действующее соглашение со "Спартаком" рассчитано до 30 июня 2028 года.
Угальде: я счастлив в "Спартаке"
Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде поделился планами о своём будущем.
Фото: ФК "Спартак"