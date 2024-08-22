"До этого шесть лет подряд "Зенит" становился чемпионом и без Макса. Макс, придя к ним, просто привнёс в их игру магию. Думаю, его отсутствие в составе, конечно, повлияет на результат, но не сильно. "Зенит" - это лучшая команда в России, что тут греха таить", - сказал Тикнизян.
Напомним, нападающий "Зенита" Максим Глушенков получил травму руки - перелом лучевой кости со смещение - в матче 5-го тура с подмосковными "Химками" (1:1). Лучшего бомбардира команды Сергея Семака заменили на 26-й минуте, футболисту уже сделали операцию. В настоящее время начался процесс реабилитации, в ближайших матчах Максим играть не сможет. В текущем сезоне он забил 9 голов и сделал один ассист в семи встречах.
В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые встретятся с московским "Спартаком", матч принципиальных соперников состоится 24 августа на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. "Зенит" набрал 13 очков и занимает первое место в таблице российского чемпионата, красно-белые находятся на четвертом месте с 10-ю набранными баллами.
Источник: "Чемпионат"
Тикнизян - о травме Глушенкова: до этого шесть лет подряд "Зенит" становился чемпионом и без Макса
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян поделился мнением о том, как травма Максима Глушенкова повлияет на игру "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"