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Камоцци: "Спартаку" не нужно смотреть в прошлое: играйте в Санкт-Петербурге без страха!

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о предстоящем матче красно-белых с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"В этом матче "Спартак" должен играть с позиции силы. Думаю, что пришло время это сделать. "Спартаку" не нужно смотреть в прошлое: играйте в Санкт-Петербурге без страха!", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Московский "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом" в 6-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится завтра, 24-го августа, в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После 5-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков, красно-белые располагаются на 4-й строчке с 10-ю очками.

Франко Камоцци Спартак Зенит
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