"Что из себя представляет "Зенит" с Максимом Глушенковым и без него — на это сразу был дан ответ в матче команды с "Химками". То есть без него это была совсем другая команда. "Зенит" сейчас очень сильно зависит от Глушенкова. И это, конечно, играет в пользу "Спартака", у которого теперь появляется больше шансов на успешный результат", — цитирует Нигматуллина "РИА Новости Спорт".
Максим Глушенков в текущем сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата и лучшим игроком лиги по системе гол+пас (семь голов и одна результативная передача).
Глушенков мог стать 6-м игроком в новейшей истории РПЛ кто смог бы сыграть и за "Зенит" и за "Спартак", но в предыдущем матче против "Химок", нападающий получил травму руки и, по заявлению медицинского штаба петербуржцев. выбыл из тренировочного процесса и игр — минимум на месяц.
Матч Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в субботу, 24-го августа, в Петербурге, и начнется в 17:30 по московскому времени.
На данный момент "Зенит" идет на 1 месте в турнирной таблице без поражений, а красно-белые располагаются на четвертой строчке и не проигрывают уже 4 матча подряд.
Нигматуллин: "Зенит" очень сильно зависит от Глушенкова
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал про свои ожидания от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком".
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