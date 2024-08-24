"Прошлая игра с "Локомотивом" сказывается, тогда тоже было большое преимущество, но не могли забить. Потеряли уверенность в завершающей стадии, но поговорили об этом в перерыве. Не хватало последнего удара или паса. В перерыве внесли коррективы, и это сработало", - сказал Обляков в прямом эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 24-го августа, московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:0. Забитыми мячами отличились: Тамерлан Мусаев, Иван Обляков (дубль) и Мойзес. Полузащитник "армейцев" Иван Обляков был признан лучшим игроком матча. После 6-ти сыгранных туров команда Марко Николича занимает 4-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 10-ю набранными очками. В следующем туре ЦСКА сыграет с подмосковными "Химками".
Обляков - о победе над "Акроном": в перерыве внесли коррективы, и это сработало
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о победе над тольяттинским "Акроном" в матче 6-го тура РПЛ (4:0).
Фото: ПФК ЦСКА