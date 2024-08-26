- Как отношусь к потенциальному трансферу Александра Соболева в "Зенит"? Я обеими руками за! Это очень хороший игрок. У них есть что-то общее с Сергеевым. Тем не менее это сильный, выносливый и молодой нападающий. К тому же не бразилец, что важно.
Напомним, ранее сообщалось, что центрфорвард московского "Спартака" Александр Соболев может перейти в это летнее трансферное окно в "Зенит". С конца июля 27-летний футболист отстранен от работы с основной командой красно-белых.
Действующее трудовое соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Соболев перебрался в "Спартак" летом 2020 года из самарских "Крыльев Советов", провел за команду 140 матчей и забил 58 голов.
Источник: "СЭ"
Боярский - о Соболеве в "Зените": я обеими руками за! Это очень хороший игрок. К тому же не бразилец, что важно
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поддержал возможный переход нападающего столичного "Спартака" Александра Соболева в петербургский клуб.
Фото: "СЭ"