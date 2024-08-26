"Думаю, что большого запаса прочности нет. Это все-таки игра на пределе, потому что скамейка не очень длинная, замены не слишком усиливают игру. Радует, что Самошников наконец набрал свою форму, Раков заиграл очень здорово. Но мне кажется, силенок "Локомотиву" не хватит, чтобы надолго удерживаться на лидирующих позициях", - сказал Наумов.
После шести туров московский "Локомотив" вышел на первое место в таблице, опередив петербургский "Зенит". Сейчас в активе "железнодорожников" 15 очков, к копилке сине-бело-голубых 14 баллов. В матче 6-го тура подопечные Михаила Галактионова обыграли дома "Ростов" со счетом 3:2. Эта победа позволила обойти петербуржцев в турнирной таблице, "Зенит" в прошедших двух турах сыграл вничью с подмосковными "Химками" (1:1) и московским "Спартаком" (0:0). В следующем туре "Локомотив" на своем поле примет "Краснодар", "Зенит" встретится в гостях с "Пари Нижнем Новгородом".
Источник: "РБ Спорт"
Наумов: мне кажется, силенок "Локомотиву" не хватит, чтобы надолго удерживаться в лидерах
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о первом месте "железнодорожников" в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"