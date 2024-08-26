"Батраков сейчас набирает, исполняет, очень сильно напоминает молодого Головина. Такой же быстрый, с хорошим ударом. Даже внешне немного похожи. Хотя если он вдруг выйдет из строя, может возникнуть проблема", - сказал Ташуев.
В шести матчах Российской Премьер-Лиги Батраков записал на свой счет пять голевых передач и три забитых мяча. Команда Михаила Галактионова по итогам 6-го тура опередила "Зенит" и заняла первое место в турнирной таблице. В активе "Локомотива" 15 очков, у петербуржцев на один балл меньше, третью и четвертую строчку занимают "Краснодар" и "Динамо" с 12-ю набранными баллами.
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев: Батраков напоминает молодого Головина, такой же быстрый, с хорошим ударом
Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре 19-летнего атакующего полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"