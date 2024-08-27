"Перед матчем говорили, что в "Зените" не сыграют Вендел, Педро и Глушенков. В итоге первые двое вышли. В составе "Спартака" удивил в основе Медина - ожидал Маркиньоса. Медина запомнился фолами, которые против него совершил Эракович, в созидании не запомнился почти ничем. В целом же "Спартак" играл от себя, старался прессинговать, атаковать. Под "Зенит" Станкович не подстраивался, красно-белые сыграли солидно, могли и победить", - заявил Шалимов.
Санкт-петербургский "Зенит" принимал на своем поле московский "Спартак" в рамках 6-го тура чемпионата России. Игра завершилась безголевой ничьей. С 62-й минуты сине-бело-голубые играли в меньшинстве. За две желтые карточки был удален сербский защитник Страхиня Эракович. Участие в матче не принял лучший бомбардир "Зенита" в текущем сезоне Максим Глушенков. Форвард пропускал игру из-за травмы руки, полученной в прошлом туре.
После 6-ти проведенных матчей "Спартак" имеет в своем активе 11 очков. Красно-белые расположились на 5-й строчке в турнирной таблице. "Зенит" по итогам тура впервые опустился с 1-го места. На счету сине-бело-голубых 14 очков. Отставание от "Локомотива" составляет 1 очко.
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: "Спартак" играл от себя и не подстраивался под "Зенит". Могли и победить
Фото: ФК "Урал"