"Батраков отлично себя проявляет. Если так и продолжит, то вырастет в звезду российского футбола. Здорово, что у нас появляются такие футболисты. "Локомотив" проделывает хорошую работу, у них в составе играет 10 россиян - здорово же. А Батракову нужно так же продолжать работать и радовать своей игрой болельщиков", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Московский "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 6-ти туров. В активе "железнодорожников" 15 очков, а отрыв от "Зенита" составляет 1 очко. В минувшем туре подопечные Михаила Галактионова одержали домашнюю победу над "Ростовом" и опередили в таблице "Зенит", который сыграл вничью с московским "Спартаком".
19-летний полузащитник Алексей Батраков появился на поле во всех 6-ти матчах "Локомотива" на старте РПЛ. Воспитанник клуба записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач и сравнялся по количеству результативных действий с форвардом "Зенита" Максимом Глушенковым (7+1)
Булыкин: "Локомотив" проделывает хорошую работу. У них в составе играет 10 россиян - здорово же
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре московского "Локомотива".
Фото: "Матч ТВ"