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Игрок "Пари НН" Кутателадзе оценил атмосферу в команде

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Нападающий "Пари НН" Николоз Кутателадзе оценил атмосферу в команде.
Фото: ФК "Пари НН"
"Обстановка в команде очень хорошая. Все дружат, помогают друг другу. Мы только так можем добиться результата, иначе никак", - цитирует слова Кутателадзе "Чемпионат".

Напомним, что сегодня в рамках 3 тура Пути РПЛ Кубка России нижегородцы уступили дома "Краснодару" со счетом 0:1. Единственным голом отметился новичок "горожан" Данила Козлов, забив с передачи Федора Смолова.

В чемпионате России после 6 туров "Пари НН" занимает 10 место с 6 набранными очками.

Николоз Кутателадзе Чемпионат России ПЛ Нижний Новгород
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