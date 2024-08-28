"Обстановка в команде очень хорошая. Все дружат, помогают друг другу. Мы только так можем добиться результата, иначе никак", - цитирует слова Кутателадзе "Чемпионат".
Напомним, что сегодня в рамках 3 тура Пути РПЛ Кубка России нижегородцы уступили дома "Краснодару" со счетом 0:1. Единственным голом отметился новичок "горожан" Данила Козлов, забив с передачи Федора Смолова.
В чемпионате России после 6 туров "Пари НН" занимает 10 место с 6 набранными очками.
Игрок "Пари НН" Кутателадзе оценил атмосферу в команде
Нападающий "Пари НН" Николоз Кутателадзе оценил атмосферу в команде.
Фото: ФК "Пари НН"