"Во-первых, дельфины не живут в мутной воде. Во-вторых, обладают хорошим слухом. В-третьих, не боятся конкуренции с кабанами. А если серьезно, то при Федуне Соболев продолжал бы раздавать тумаки игрокам "Зенита" за то, что те обидеть пытались Промеса. Без Соболева "Спартак" стал травоядным. Есть еще остренькие зубки у команды, но, увы, без клыков", - сказала Зарема Салихова.
По информации СМИ, Александр Соболев в ближайшее время должен перейти из "Спартака" в "Зенит". Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев заявил, что нападающий сегодня, 30 августа, проходит медобследование для перехода в стан сине-бело-голубых. В прессе писали, что с Соболевым подпишут контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. В текущем сезоне Александр успел провести на поле только 67 минут в пером туре РПЛ, после этого руководство красно-белых отстранило 27-летнего форварда от тренировок с первой командой.
Источник: "Спорт Экспресс"
Зарема Салихова: без Соболева "Спартак" стал травоядным
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала ожидаемый трансфер нападающего красно-белых Александра Соболева в "Зенит".
Фото: РИА Новости