"Соболев соответствует уровню "Спартака". То, что он уходит, вряд ли сделает красно-белых сильнее. Но так сложились обстоятельства. Переход к принципиальному сопернику? Конечно, больше хотелось бы видеть Соболева в Серии А, чем в "Зените", но не всегда получается так, как хочется", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит" за 10 миллионов евро. Напомним, что форвард был отстранен от тренировок с основной командой, сообщалось, что игрок заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что больше не желает выступать за красно-белых.
После 6-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14-ю набранными очками, команда Деяна Станковича занимает пятое место и имеет в своем активе 11 набранных очков.
Камоцци: больше хотелось бы видеть Соболева в Серии А, чем в "Зените"
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможном трансфере Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"