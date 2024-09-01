- Конфликт с Барко? В таких случаях во мне просыпается игрок. Он мне что-то сказал, потом показал руками. Я ему на испанском сказал, что надо ротик закрыть и в футбол играть. Хотелось выйти на поле. Думаю, веди он себя иначе, столько мелких фолов на нём бы не было, - сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции.
Матч 7 тура РПЛ между московским "Спартаком" и казанским "Рубином" завершился победой столичного клуба со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил с пенальти за попадания мяча в руку аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. К этому моменту красно-белые играли в меньшинстве после удаления с поля хавбека Романа Зобнина на 62-й минуте.
Рахимов - о конфликте с Барко в матче "Спартака" и "Рубина": сказал ему, что надо ротик закрыть и в футбол играть
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал свою перепалку с аргентинским хавбеком "Спартака" Эсекьелем Барко в проигранном казанцами выездном матче 7 тура РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Спартак"