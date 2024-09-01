"Если бы он был готов, то его Станкович выпустил, потому что он был необходим. После первого тайма там кто-то должен был быть. Может быть, успеют еще кого-то купить. Нужен форвард, но хорошего тяжело найти. Но, посмотрим, может Жозе наберет форму", - сказал Шикунов.
Бразильский нападающий Виллиан Жозе присоединился к московскому "Спартаку" в это летнее трансферное окно. 32-летний форвард с начала сезона провел четыре игры в российском чемпионате и две в Кубке и пока не отличился забитыми мячами. Генеральный директор московского клуба Олег Малышев недавно раскритиковал Виллиана, заявив, что футболист на данный момент не показывает результат, который от него ждали.
В прошлом сезоне Виллиан Жозе провел в испанском "Бетисе", форвард провел 33 матча в чемпионате Испании, забил десять голов и сделал пять результативных передач. В трех матчах Кубка Испании Жозе отметился четырьмя забитыми мячами и одним ассистом.
Источник: "Спорт Экспресс"
Шикунов: "Спартаку" нужен форвард, но, посмотрим, может Виллиан Жозе наберет форму
Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов не исключил, что красно-белым понадобится нападающий, купленный летом Виллиан Жозе пока не оправдывает надежд.
Фото: ФК "Спартак"