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Агент форварда "Фенербахче" высказался о возможном переходе игрока в "Спартак"

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Утку Ченикли, агент форварда турецкого "Фенербахче" Дженгиза Ундера, высказался о возможном трансфере своего клиента в московский "Спартак".
Фото: haberturk.com
- Я не готов комментировать это. Готов ли игрок приехать в Россию? Повторюсь, не могу комментировать, - цитирует представителя 27-летнего футболиста "РБ Спорт".

Ранее в СМИ была информация, что "Спартак" предложил клубу из Стамбула 8 миллионов евро за Ундера, однако "Фенербахче" хочет выручить с продажи своего нападающего 10 миллионов евро.

Ундер принадлежит "Фенербахче" с лета прошлого года. За это время он выходил на поле в составе турецкого гранда в 34 матчах, забил девять мячей и сделал три ассиста на партнеров. Также он выступал за "Рому", "Лестер" и ряд других клубов.

Дженгиз Ундер Фенербахче Спартак Российские трансферы
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