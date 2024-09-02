Играть все матчи в одном стиле очень сложно, но "Динамо" старается придерживаться своей линии и находится в верхней части турнирной таблицы. Задача "Динамо" - не опускать руки и продолжать в том же духе. Тюкавин? Бывают отрезки, когда нападающий не может забить. Он провёл выдающийся прошлый сезон, а теперь все требуют от него улучшения предыдущих результатов", - заявил Черышев.
Московское "Динамо" набрало 13 очков в 7-ми стартовых турах чемпионата России. На перерыв на матчи национальных сборных бело-голубые ушли, занимая 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В матче 7-го тура РПЛ "Динамо" сыграло вничью с "Оренбургом" (2:2), упустив победу на последних минутах игры.
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста в 8-ми стартовых матчах сезона в Премьер-лиге и Кубке России. В прошлом сезоне на счету форварда было 15+10 по системе гол+пас в 30-ти матчах чемпионата России.
Источник: Metaratings
Черышев: Тюкавин? Бывают отрезки, когда нападающий не может забить. "Динамо" нужно не опускать руки
Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал игру "Динамо" на старте сезона и форму нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: официальный сайт "Динамо"