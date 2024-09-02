"Не знаю, как было все на самом деле. Болельщики "Спартака" его любили, назвали легендой. Но он перешел, человек выбрал такой путь. Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в "Зенит" никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешел? Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в "Зените", будем смотреть", - приводит слова Глушакова "СЭ".
Официально переход Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" было объявлено 27 августа. Сообщалось, что между 27-летним нападающим и клубом из Санкт-Петербурга был подписан 3-летний контракт, который включает опцию продления срока его действия ещё на один сезон. По информации СМИ, сумма компенсации составила 10 млн евро. За "Спартак" Соболев выступал с января 2020 года - за это время принял участие в 140 матчах и заработал 58+32 по системе "гол+пас".
Глушаков - о трансфере Соболева: я бы в "Зенит" никогда не перешел
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков поделился своим мнением о переходе нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"