Как сообщает источник, "Рубин" заплатит за игрока около 2 млн евро. Сам игрок выразил желание покинуть итальянский клуб, выступающий в серии B.
Напомним, что ранее генеральный директор "Фрозиноне" также подтвердил информацию о том, что клубы находятся в завершающей стадии переговоров по трансферу.
Трансферная стоимость Марвина Чуни оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 900 тысяч евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Марвин Чуни обойдется "Рубину" в 2 млн евро
Казанский "Рубин" намерен приобрести до закрытия трансферного окна игрока "Фрозиноне" Марвина Чуни.
Фото: ФК "Фрозиноне"