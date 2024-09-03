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"СЭ": Марвин Чуни обойдется "Рубину" в 2 млн евро

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Казанский "Рубин" намерен приобрести до закрытия трансферного окна игрока "Фрозиноне" Марвина Чуни.
Фото: ФК "Фрозиноне"
Как сообщает источник, "Рубин" заплатит за игрока около 2 млн евро. Сам игрок выразил желание покинуть итальянский клуб, выступающий в серии B.

Напомним, что ранее генеральный директор "Фрозиноне" также подтвердил информацию о том, что клубы находятся в завершающей стадии переговоров по трансферу.

Трансферная стоимость Марвина Чуни оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 900 тысяч евро.

Источник: "СЭ"

Рубин Фрозиноне Российские трансферы
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