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Гладилин считает, что Ташуев спасет "Ахмат" от вылета

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Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказался по поводу назначения Сергея Ташуева на пост главного тренера "Ахмата".
Фото: ФК "Ахмат"
"Задача Ташуева сейчас — поставить до конца игру, делать результат и сохранить команду в РПЛ. У него должно это получиться", - цитирует слова Гладилина "Матч ТВ".

Напомним, что ранее Сергей Ташуев уже возглавлял "Ахмат". Он работал в грозненском клубе в сезоне-2022/23, а также в 2006 году, когда команда называлась "Терек".

Последним местом работы российского специалиста стал воронежский "Факел", который он покинул весной "по семейным обстоятельствам".

Валерий Гладилин Сергей Ташуев Ахмат Чемпионат России ПЛ
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