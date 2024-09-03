"Задача Ташуева сейчас — поставить до конца игру, делать результат и сохранить команду в РПЛ. У него должно это получиться", - цитирует слова Гладилина "Матч ТВ".
Напомним, что ранее Сергей Ташуев уже возглавлял "Ахмат". Он работал в грозненском клубе в сезоне-2022/23, а также в 2006 году, когда команда называлась "Терек".
Последним местом работы российского специалиста стал воронежский "Факел", который он покинул весной "по семейным обстоятельствам".
Гладилин считает, что Ташуев спасет "Ахмат" от вылета
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказался по поводу назначения Сергея Ташуева на пост главного тренера "Ахмата".
Фото: ФК "Ахмат"