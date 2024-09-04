"Последние штрихи должны быть внесены, как только точки будут поставлены, сразу уже будет информация. Мы сейчас находимся в высокой степени договоренности", - цитирует Нагорных ТАСС.
Напомним, Эдгар Севикян, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, перебрался в "Ференцварош" из "Пари Нижний Новгород" в начале этого года. Стороны подписали контракт до 2028 года. За венгерскую команду вингер забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 17 матчах. 23-летний игрок является воспитанником академии московского "Локомотива".
Нагорных - о возможном переходе Севикяна: мы сейчас находимся в высокой степени договоренности
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился информацией о переговорах с вингером "Ференцвароша" Эдгаром Севикяном.
Фото: ФК "Ференцварош"