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Товарищеские матчи. Сборные

Вьетнам
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РоссияЗавершен

Карпин - об автоголе сборной Вьетнама в игре с Россией: это не ошибка вратаря, а оплошность защитника

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал эпизод с автоголом в товарищеском матче со сборной Вьетнама.
Фото: РФС
"Второй гол не считаю ключевым моментом. Это скорее был наш первый гол. Это не ошибка вратаря, а оплошность защитника. На этом поле может произойти то, что мы и увидели. Мяч подпрыгнул и залетел в ворота", - сказал Карпин.

5 сентября сборная России в товарищеской встречи обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0. Во втором тайме был забит курьёзный автогол. Вьетнамский защитник, находясь под прессингом, отдал пас своему вратарю, тот махнул ногой мимо мяча и позволил ему пересечь линию ворот. Забитыми мячами отличились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев, на счету последнего также одна голевая передача.

Следующую игру команда Валерия Карпина проведет 7 сентября против сборной Таиланда. Отметим, что россияне одержали сухие победы в последних четырех товарищеских встречах, показав общую разницу забитых и пропущенных мячей 19:0.

Источник: "Чемпионат"

Сборная России Валерий Карпин
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