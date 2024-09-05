"Второй гол не считаю ключевым моментом. Это скорее был наш первый гол. Это не ошибка вратаря, а оплошность защитника. На этом поле может произойти то, что мы и увидели. Мяч подпрыгнул и залетел в ворота", - сказал Карпин.
5 сентября сборная России в товарищеской встречи обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0. Во втором тайме был забит курьёзный автогол. Вьетнамский защитник, находясь под прессингом, отдал пас своему вратарю, тот махнул ногой мимо мяча и позволил ему пересечь линию ворот. Забитыми мячами отличились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев, на счету последнего также одна голевая передача.
Следующую игру команда Валерия Карпина проведет 7 сентября против сборной Таиланда. Отметим, что россияне одержали сухие победы в последних четырех товарищеских встречах, показав общую разницу забитых и пропущенных мячей 19:0.
Источник: "Чемпионат"
Карпин - об автоголе сборной Вьетнама в игре с Россией: это не ошибка вратаря, а оплошность защитника
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал эпизод с автоголом в товарищеском матче со сборной Вьетнама.
Фото: РФС