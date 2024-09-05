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Источник: трансфер португальского защитника Рикарду Мангаша в "Спартак" согласован

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Сержиу Тьягу Рибейру, агент защитника "Витории Гимарайнш" Рикарду Мангаша, заявил, что переход его клиента в московский "Спартак" согласован.
Фото: IMAGO
"Трансфер согласован, все решено. Теперь нужно сделать визу, у нас назначена встреча по этому поводу на завтра в Лиссабоне. Игрок прилетит в Россию в субботу или воскресенье", - сказал агент.

26-летний португальский крайний защитник практически всю карьеру провел на родине, играя за "Авеш", "Боавишту" и "Виторию Гимарайнш". В сезоне-2021/22 Рикарду выступал на правах аренды за французский "Бордо". В текущем сезоне португалец провел 10 игр, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Источник: "РБ Спорт"

Российские трансферы Спартак
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