"Трансфер согласован, все решено. Теперь нужно сделать визу, у нас назначена встреча по этому поводу на завтра в Лиссабоне. Игрок прилетит в Россию в субботу или воскресенье", - сказал агент.
26-летний португальский крайний защитник практически всю карьеру провел на родине, играя за "Авеш", "Боавишту" и "Виторию Гимарайнш". В сезоне-2021/22 Рикарду выступал на правах аренды за французский "Бордо". В текущем сезоне португалец провел 10 игр, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: трансфер португальского защитника Рикарду Мангаша в "Спартак" согласован
Сержиу Тьягу Рибейру, агент защитника "Витории Гимарайнш" Рикарду Мангаша, заявил, что переход его клиента в московский "Спартак" согласован.
Фото: IMAGO