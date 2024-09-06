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"Мы унижаем себя". Александр Мостовой недоволен матчем сборной России с командой Вьетнама

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Бывший футболист Александр Мостовой оценил уровень сопротивления, которое сборной России в товарищеском матче оказала команда Вьетнама.
Фото: РФС
"Такое ощущение, что такими играми мы унижаем себя. Я понимаю ребят из сборной России. Непросто, когда ты понимаешь, что выходишь играть с Вьетнамом. Будет больше пользы, если мы сыграем между собой", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Сборная России 5 сентября одержала победу в товарищеском матче с командой Вьетнама со счётом 3:0. В рейтинге ФИФА сборная Вьетнама на данный момент занимает 115 место, сборная России располагается на 33-й строчке. 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Таиланда, которая в рейтинге ФИФА занимает 101 место.

Александр Мостовой Сборная России Сборная Вьетнама
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