"Такое ощущение, что такими играми мы унижаем себя. Я понимаю ребят из сборной России. Непросто, когда ты понимаешь, что выходишь играть с Вьетнамом. Будет больше пользы, если мы сыграем между собой", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Сборная России 5 сентября одержала победу в товарищеском матче с командой Вьетнама со счётом 3:0. В рейтинге ФИФА сборная Вьетнама на данный момент занимает 115 место, сборная России располагается на 33-й строчке. 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Таиланда, которая в рейтинге ФИФА занимает 101 место.
"Мы унижаем себя". Александр Мостовой недоволен матчем сборной России с командой Вьетнама
Бывший футболист Александр Мостовой оценил уровень сопротивления, которое сборной России в товарищеском матче оказала команда Вьетнама.
Фото: РФС