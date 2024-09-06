"Иван провел в "Зените" 2,5 года и внес серьезный вклад в победы и титулы клуба. Скорострельно опроверг мнение Артема Дзюбы про то, сколько он голов сможет забить за "Зенит". Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности. Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери "Зенита" для него всегда будут открыты!", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
О переходе нападающего Ивана Сергеева из петербургского "Зенита" в самарские "Крылья Советов" официально было объявлено клубами 5 сентября. 29-летний форвард подписал с волжанами 3-летний контракт. По информации СМИ, сумма компенсации составила 200 млн рублей.
В составе "Зенита" Сергеев за период с января 2022 года до сентября 2024 года провёл 93 матча, в которых забил 30 голов и отдал 15 голевых передач.
В "Зените" пожелали Ивану Сергееву перезагрузить футбольную карьеру
Председатель правления петербургский "Зенита" Александр Медведев прокомментировал переход Ивана Сергеева в самарские "Крылья Советов".
Фото: Александр Гальперин / "РИА Новости"