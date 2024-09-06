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Главный тренер "Крыльев Советов" Осинькин рассказал, сколько голов ждет от Сергеева

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Игорь Осинькин, наставник самарских "Крыльев Советов", рассказал, сколько голов за сезон должен забить новичок клуба Иван Сергеев.
Фото: ФК "Зенит"
- Хороший форвард всегда должен за полный сезон 10 мячей забивать. У него осталось 23 матча в РПЛ, если забьёт не семь?восемь, а пять, но все они будут победными, или отдаст еще пять голевых передач – сделает свою работу, - передает слова главного тренера "Крыльев Советов" "Матч ТВ".

Сергеев пополнил состав самарского клуба на этой неделе, перейдя из петербургского "Зенита". Форвард уже выступал за "Крылья Советов" с 2020 по 2022 года, после чего перешел в клуб с берегов Невы. На его счету 100 матчей за сине-бело-голубых и 30 забитых мячей.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в трех матчах за "Зенит" и отметился одним ассистом. Трансферная стоимость Сергеева оценивается порталом Transfermarkt в 5 миллионов евро.

Игорь Осинькин Иван Сергеев Крылья Советов
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