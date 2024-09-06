- Хороший форвард всегда должен за полный сезон 10 мячей забивать. У него осталось 23 матча в РПЛ, если забьёт не семь?восемь, а пять, но все они будут победными, или отдаст еще пять голевых передач – сделает свою работу, - передает слова главного тренера "Крыльев Советов" "Матч ТВ".
Сергеев пополнил состав самарского клуба на этой неделе, перейдя из петербургского "Зенита". Форвард уже выступал за "Крылья Советов" с 2020 по 2022 года, после чего перешел в клуб с берегов Невы. На его счету 100 матчей за сине-бело-голубых и 30 забитых мячей.
В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в трех матчах за "Зенит" и отметился одним ассистом. Трансферная стоимость Сергеева оценивается порталом Transfermarkt в 5 миллионов евро.
Главный тренер "Крыльев Советов" Осинькин рассказал, сколько голов ждет от Сергеева
Игорь Осинькин, наставник самарских "Крыльев Советов", рассказал, сколько голов за сезон должен забить новичок клуба Иван Сергеев.
Фото: ФК "Зенит"