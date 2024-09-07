Причиной этому послужила непогода в столице Вьетнама Ханое. Как передает источник, российская национальная команда не сможет сразу вылететь в Москву. Аэропорт в Ханое закрыт, авиасообщение не осуществляется. Решение о возобновлении работы аэропорта будут принимать по фактической погоде.
На данный момент нет информации, состоится ли матч. Ранее сообщалось, что игра может пройти в воскресенье, 8 сентября.
Напомним, товарищеский матч отменен из-за того, что на город надвигается тайфун "Яга", который может стать самым сильным за последние 10 лет.
5 сентября сборная России в Ханое встречалась с командой Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: сборная России не сможет сразу вылететь в Москву после отмены матча с Таиландом
7 сентября стало известно, что товарищеская встреча между сборными России и Таиланда не состоится.
Фото: РФС