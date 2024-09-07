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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
Отменён
ТаиландОтменён

Источник: сборная России не сможет сразу вылететь в Москву после отмены матча с Таиландом

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7 сентября стало известно, что товарищеская встреча между сборными России и Таиланда не состоится.
Фото: РФС
Причиной этому послужила непогода в столице Вьетнама Ханое. Как передает источник, российская национальная команда не сможет сразу вылететь в Москву. Аэропорт в Ханое закрыт, авиасообщение не осуществляется. Решение о возобновлении работы аэропорта будут принимать по фактической погоде.

На данный момент нет информации, состоится ли матч. Ранее сообщалось, что игра может пройти в воскресенье, 8 сентября.

Напомним, товарищеский матч отменен из-за того, что на город надвигается тайфун "Яга", который может стать самым сильным за последние 10 лет.

5 сентября сборная России в Ханое встречалась с командой Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0.

Источник: "Матч ТВ"

Сборная России Сборная Таиланда
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