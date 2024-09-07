Такие, как Федотов и Гончаренко, не могут работать с большими футболистами в больших клубах. Эти чудики ведут себя как маленькие дети. Сколько лет Федотову – он обидчивый, как маленький ребёнок. Гончаренко и Федотов вели себя как гадкие вонючки. Николич всё-таки не такой. Он много уделяет атмосфере внутри коллектива и не такой мстительный мерзавец", - приводит слова Селюка Metaratings.
Виктор Гончаренко возглавлял московский ЦСКА с 12 декабря 2016 года до 22 марта 2021 года. Под его руководством "армейцы" дважды завоевали серебряные медали чемпионата России (в сезонах 2016/17 и 2017/18), стали обладателем Суперкубка России 2018 года, дошли до 1/4 фиала Лиги Европы сезона-2017/18.
Владимир Федотов возглавлял московский ЦСКА с 15 июня 2022 года до 3 июня 2024 года. Под его руководством "армейцы" в сезоне-2022/23 завоевали серебряные медали чемпионата России и стали обладателем Кубка России.
Марко Николич возглавил московский ЦСКА 4 июня 2024 года. В настоящее время "армейцы" после 7-го тура, набрав 13 очков, занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Селюк: Гончаренко и Федотов вели себя как гадкие вонючки
Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о методах работы тренеров Виктора Гончаренко, Владимира Федотова и Марко Николича.
Фото: ФК "Зенит"