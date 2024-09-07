Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Алания
1 - 1 1 1
СочиЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
ЧерноморецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Фарерские острова
1 - 1 1 1
Северная МакедонияЗавершен
Молдова
2 - 0 2 0
МальтаЗавершен
Грузия
4 - 1 4 1
ЧехияЗавершен
Ирландия
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Армения
4 - 1 4 1
ЛатвияЗавершен
Украина
1 - 2 1 2
АлбанияЗавершен
Нидерланды
5 - 2 5 2
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Греция
3 - 0 3 0
ФинляндияЗавершен
Германия
5 - 0 5 0
ВенгрияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
Отменён
ТаиландОтменён

Селюк: Гончаренко и Федотов вели себя как гадкие вонючки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о методах работы тренеров Виктора Гончаренко, Владимира Федотова и Марко Николича.
Фото: ФК "Зенит"
Такие, как Федотов и Гончаренко, не могут работать с большими футболистами в больших клубах. Эти чудики ведут себя как маленькие дети. Сколько лет Федотову – он обидчивый, как маленький ребёнок. Гончаренко и Федотов вели себя как гадкие вонючки. Николич всё-таки не такой. Он много уделяет атмосфере внутри коллектива и не такой мстительный мерзавец", - приводит слова Селюка Metaratings.

Виктор Гончаренко возглавлял московский ЦСКА с 12 декабря 2016 года до 22 марта 2021 года. Под его руководством "армейцы" дважды завоевали серебряные медали чемпионата России (в сезонах 2016/17 и 2017/18), стали обладателем Суперкубка России 2018 года, дошли до 1/4 фиала Лиги Европы сезона-2017/18.

Владимир Федотов возглавлял московский ЦСКА с 15 июня 2022 года до 3 июня 2024 года. Под его руководством "армейцы" в сезоне-2022/23 завоевали серебряные медали чемпионата России и стали обладателем Кубка России.

Марко Николич возглавил московский ЦСКА 4 июня 2024 года. В настоящее время "армейцы" после 7-го тура, набрав 13 очков, занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Дмитрий Селюк Виктор Гончаренко Владимир Федотов Марко Николич ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится