"Первые два тура покажут, в каком состоянии Севикян приехал в "Локомотив", ведь он готовился к сезону в Венгрии. Очень важно психологически перестроиться на чемпионат России. Он морально травмировался, потому что у него не получилось в Венгрии", - цитирует Овчинникова "Чемпионат".
Ранее московский "Локомотив" объявил о переходе Эдгара Севикяна из венгерского "Ференцвароша" на правах аренды с последующим правом выкупа. В прошлом сезоне полузащитник провел за венгерский клуб во всех турнирах 16 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 2 миллиона евро.
После 7-ми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков.
Овчинников: Севикян морально травмировался, потому что у него не получилось в Венгрии
Бывший советский футболист Валерий Овчинников высказался о переходе Эдгара Севикяна в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"