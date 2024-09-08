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Овчинников: Севикян морально травмировался, потому что у него не получилось в Венгрии

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Бывший советский футболист Валерий Овчинников высказался о переходе Эдгара Севикяна в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
"Первые два тура покажут, в каком состоянии Севикян приехал в "Локомотив", ведь он готовился к сезону в Венгрии. Очень важно психологически перестроиться на чемпионат России. Он морально травмировался, потому что у него не получилось в Венгрии", - цитирует Овчинникова "Чемпионат".

Ранее московский "Локомотив" объявил о переходе Эдгара Севикяна из венгерского "Ференцвароша" на правах аренды с последующим правом выкупа. В прошлом сезоне полузащитник провел за венгерский клуб во всех турнирах 16 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 2 миллиона евро.

После 7-ми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков.

Локомотив Эдгар Севикян Валерий Овчинников
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