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Гильерме: у "Локомотива" хороший потенциал. Ребята, которые остались, справились с непростой ситуацией

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Экс-голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме оценил старт сезона РПЛ и прогресс "железнодорожников".
Фото: "Матч ТВ"
"Перед сезоном все переживали по поводу потерь ведущих игроков, но ребята, которые остались, справились с этой непростой ситуацией. Они большие молодцы. Видно, что у "Локомотива" хороший потенциал. Все зависит от самих футболистов. Если будут верить в себя, смогут реализовать свой потенциал и занять высокое место", - заявил Гильерме.

Московский "Локомотив" набрал 15 очков в стартовых 7-ми турах в чемпионате России. На сентябрьский перерыв, связанный с международными матчами, красно-зеленые ушли на 3-й строчке в турнирной таблице и отставанием в 2 очка от лидирующего "Зенита". По итогам 6-ти туров подопечные Михаила Галактионова вообще возглавляли турнирную таблицу.

По итогам прошлого сезона "Локомотив" покинули сразу несколько лидеров команды последних лет. В их числе форварды Максим Глушенков и Вильсон Изидор (оба - "Зенит"), голкипер Маринато Гильерме, полузащитник Антон Миранчук и нападающий Артем Дзюба (все - свободные агенты).

Источник: "Евро-футбол"

Локомотив Маринато Гильерме
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