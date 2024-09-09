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"СЭ": "Локомотив" не смог договориться со "Спартаком" о переходе Антона Зиньковского

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"Локомотиву" не удалось осуществить переход полузащитника "Спартака" Антона Зиньковского.
Фото: "Матч ТВ"
Московский "Локомотив" рассчитывал укрепить атаку вингером "Спартака" и сборной России Антоном Зиньковским. Как сообщает "СЭ", "железнодорожники" пытались договориться о сделке в летнее трансферное окно, но не смогли согласовать со "Спартаком" сумму трансфера.

Напомним, 6-го сентября к "Локомотиву" присоединился экс-вингер молодежной сборной России Эдгар Севикян. Игрок сборной Армении будет выступать за столичный клуб на правах аренды до конца сезона из венгерского "Ференцвароша". Ранее состав "Локомотива" пополнил форвард Дмитрий Воробьев из "Оренбурга". Также, к команде присоединился вингер Никита Салтыков, чей трансфер из "Крыльев Советов" был оформлен еще зимой.

Локомотив Спартак Антон Зиньковский Российские трансферы
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