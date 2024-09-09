Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торпедо
19:00
Арсенал ТулаНе начат
Родина
20:00
СоколНе начат
Балтика
20:15
ТюменьНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
19:00
КосовоНе начат
Франция
21:45
БельгияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Румыния
21:45
ЛитваНе начат
Норвегия
21:45
АвстрияНе начат
Словения
21:45
КазахстанНе начат
Турция
21:45
ИсландияНе начат
Черногория
21:45
УэльсНе начат

Гильерме: очень рад, что Антон Миранчук нашёл себе команду в Европе. Надеюсь, он тоже счастлив

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме прокомментировал слухи о переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский "Сьон".
Фото: "Чемпионат"
"Я очень рад, что Антон Миранчук наконец-то нашёл себе команду. Надеюсь, он тоже счастлив. Всё это время мы очень сильно переживали, потому что каждый день вместе тренировались, старались держать форму. Главное, что Антон не потерял время и воспользовался этим трансферным окном, потому могла быть большая пауза, что не очень хорошо для него. Он хотел играть в Европе, думаю, ему там будет хорошо", - заявил Гильерме.

Маринато Гильерме и Антон Миранчук покинули московский "Локомотив" в статусе свободных агентов по окончании прошлого сезона. Ранее стало известно, что Миранчук близок к подписанию контракта с клубом "Сьон" из швейцарской Суперлиги. По данным СМИ, россиянин уже согласовал 2-летний контракт со своим новым клубом и сегодня пройдет медосмотр перед заключением сделки.

Маринато Гильерме также находится в поисках нового места работы. Ранее в интервью натурализованный бразилец заявлял, что рассматривает варианты продолжения карьеры в России, а предпочтительным вариантом для 38-летнего голкипера был бы переход в один из московских клубов.

Источник: "Чемпионат"

Локомотив Маринато Гильерме Антон Миранчук Сьон Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится