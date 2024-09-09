"Я очень рад, что Антон Миранчук наконец-то нашёл себе команду. Надеюсь, он тоже счастлив. Всё это время мы очень сильно переживали, потому что каждый день вместе тренировались, старались держать форму. Главное, что Антон не потерял время и воспользовался этим трансферным окном, потому могла быть большая пауза, что не очень хорошо для него. Он хотел играть в Европе, думаю, ему там будет хорошо", - заявил Гильерме.
Маринато Гильерме и Антон Миранчук покинули московский "Локомотив" в статусе свободных агентов по окончании прошлого сезона. Ранее стало известно, что Миранчук близок к подписанию контракта с клубом "Сьон" из швейцарской Суперлиги. По данным СМИ, россиянин уже согласовал 2-летний контракт со своим новым клубом и сегодня пройдет медосмотр перед заключением сделки.
Маринато Гильерме также находится в поисках нового места работы. Ранее в интервью натурализованный бразилец заявлял, что рассматривает варианты продолжения карьеры в России, а предпочтительным вариантом для 38-летнего голкипера был бы переход в один из московских клубов.
Источник: "Чемпионат"
Гильерме: очень рад, что Антон Миранчук нашёл себе команду в Европе. Надеюсь, он тоже счастлив
Экс-голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме прокомментировал слухи о переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский "Сьон".
Фото: "Чемпионат"