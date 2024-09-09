"Кто-то однажды мне сказал, что я позволяю другим людям выплеснуть на меня свои негативные эмоции. Но, надеюсь, следующие моменты, связанные со мной, будут только положительными! А не негативными, как было в последнее время. Усердно работаю на тренировках и стараюсь помочь команде в тех матчах, в которых мне предоставляют шанс себя проявить", - цитирует Лещука "СЭ".
В текущем сезоне Игорь Лещук провел за московское "Динамо" во всех турнирах три матча и пропустил четыре мяча, сохранив свои ворота в неприкосновенности в одной встрече. Вратарь выступает за московский клуб с зимы 2018 года, контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.
После 7-ми сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков. В воскресенье, 15-го сентября, бело-голубые примут на своем поле грозненский "Ахмат" в 8-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.
Лещук: я позволяю другим людям выплеснуть на меня свои негативные эмоции
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук рассказал о восприятии негативной реакции со стороны болельщиков.
Фото: ФК "Динамо"