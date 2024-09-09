"Ощущаю себя одним из самых опытных игроков. Через несколько месяцев будет 5 лет, как я в "Динамо". За это время сменился почти весь состав — кроме Игоря Лещука, из полевых никого не осталось. Чувствую дополнительную ответственность и желание провести в клубе как можно больше лет. Очень рад (получению капитанской повязки - прим. ред.). Это новая ступень, на которую ты поднимаешься с течением времени и с учетом заслуг в команде", - приводит слова Скопинцева Sport24.
Дмитрий Скопинцев выступает за московское "Динамо" с января 2020 года, когда его выкупили у "Краснодара" за 4,3 млн евро. За это время защитник принял участие в 153 матчах, в которых 6 раз поразил ворота соперников, отдал 11 результативных передач, получил 11 жёлтых карточек и 1 красную карточку.
В июле 2024 года бело-голубые объявили, что продлили контракт с 27-летним футболистом до 30 июня 2029 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дмитрия Скопинцева составляет 3,5 млн евро.
В сезоне-2024/25 московское "Динамо", набрав 13 очков, после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Дмитрий Скопинцев: очень рад, что стал капитаном московского "Динамо"
Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев прокомментировал своё выступление в составе бело-голубых.
Фото: Михаил Зимин / "Матч ТВ"