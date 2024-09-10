"Я не выступаю категорически против иностранных тренеров. Можно приглашать хороших специалистов, если получится с ними договориться. Со Станковичем получилось же. Я против того, чтобы наши клубы брали неизвестного кого — лишь бы с иностранным паспортом.
Вот был в "Спартаке" такой человек — Абаскаль. За что его можно уважать? Никаких результатов, никаких достижений. Станковича уважать можно как минимум за успешную карьеру игрока. Это человек совсем другого калибра", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года, под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России. Испанец был отправлен в отставку в апреле этого года, этим летом новым главным тренером московского клуба стал Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
После 7-ми сыгранных туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо", которое занимает 9-е место с 8-ю очками в своем активе.
Встреча состоится в воскресенье, 15-го сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Мостовой: за что можно уважать Абаскаля? Никаких результатов и достижений, а Станкович человек другого калибра
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об иностранных тренерах в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"