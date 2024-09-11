"Если Джикия и Дзюба не найдут клубы сейчас - это всё, конец карьеры. Но, возможно, они успеют с кем-то подписать контракт сегодня. Хотя бы на полгода, чтобы получить игровую практику. А уже потом - искать что-то более серьёзное. Но очень странно, что оба футболиста ничего не нашли в это трансферное окно", - сказал Шикунов.
Артем Дзюба, которому в августе исполнилось 36 лет, в настоящее время находится на рынке свободных агентов при том, что до закрытия трансферного кона остается чуть больше 24 часов. Последние полтора сезона российский форвард провел в московском "Локомотиве", в прошлом сезоне Артем забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Руководство красно-зеленых и игрок не смогли договориться о продлении трудового соглашения после окончания контракта.
Московский "Спартак" в конце прошлого сезона отказался продлевать контракт с центральным защитником Георгием Джикией, 30-летний игрок сейчас ищет варианты для продолжения карьеры в статусе свободного агента.
Трансферное окно в России закрывается в этот четверг, 12 сентября.
Источник: "Чемпионат"
Шикунов: если Джикия и Дзюба не найдут клубы сейчас - это всё, конец карьеры
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов оценил перспективы Артема Дзюбы и Георгия Джикии перед закрытием трансферного окна.
Фото: "Чемпионат"