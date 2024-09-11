- Ну, наверное, откровенно говоря, надо признаться, что мы интересовались этим игроком. Мы действительно делали запрос. И была возможность договориться с клубом, но не смогли договориться со стороной игрока, поэтому вопрос закрылся.
Напомним, ранее сообщалось о том, что московский "Спартак" проявлял интерес к центральному нападающему "Краснодара" и сборной Колумбии Джону Кордобе, однако красно-белые не сумели договориться с игроком по зарплате.
В этом сезоне 31-летний форвард принял участие в 6 матчах за краснодарскую команду, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. Нынешний контракт футболиста с "быками" истекает летом будущего года.
Источник: "РБ Спорт"
Малышев: "Спартак" не смог договориться со стороной Кордобы, поэтому вопрос закрылся
Гендиректор столичного "Спартака" Олег Малышев поделился информацией о ситуации с сорвавшимся переходом форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: Чемпионат.com