- Я же всегда буду желать "Спартаку" только побед и становиться чемпионом. "Спартак" был и остаётся самой большой командой России, - цитирует бразильца Legalbet.
11 сентября на стадионе "Лукойл Арена" встречались команды Олега Романцева и Деяна Станковича, встреча завершилась в пользу коллектива легенды красно-белых со счетом 3:2. Матч был приурочен к юбилею домашнего стадиона "Спартака", который был открыт в 2014 году.
Ари был игроком красно-белых с 2010 по 2013 год. Всего на его счету 110 матчей за "Спартак" и 29 забитых голов.
Ари: "Спартак" был и остается самой большой командой России
Ари, бывший нападающий "Спартака", высказался после участия в Матче звезд московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"