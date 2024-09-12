— Можно уже сказать, что в это трансферное окно Джикия не перейдет в "Динамо"?
— В последнее время я с ним не контактировал. В жизни все бывает, конечно, но сейчас контактов нет. С большой долей вероятности трансферная кампания клуба завершена, - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента, клуб не стал продлевать соглашение со своим капитаном.
Ранее сообщалось, что Джикия может продолжить карьеру в Турции, а генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявлял, что клуб ждет Георгия и готов подписать с ним контракт в любой момент.
Сегодня, 12-го сентября, стало известно, что Джикия может перейти в подмосковные "Химки". В прошлом сезоне центральный защитник провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: в последнее время клуб не контактировал с Джикией
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном подписании Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"