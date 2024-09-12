"Однозначно Дзюба поможет "Акрону" остаться в РПЛ. Тем более "Акрон" — это команда, которая только что вышла. Меня не удивляет, что его подписали в последний день. Я столько трансферов видел в последнюю минуту трансферного окна. Не могу сказать, что прошлый сезон Артема не удался. Когда он выходил, то он забивал", - цитирует Мостового "СЭ".
Сегодня, 12-го сентября, тольяттинский "Акрон" объявил о подписании Артема Дзюбы на правах свободного агента. Форвард подписал контракт до конца текущего сезона. В прошлом сезоне Дзюба отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 25-ти встречах во всех турнирах. Нападающий покинул московский "Локомотив" на правах свободного агента по окончании прошлого сезона.
В воскресенье, 15-го сентября, тольяттинская команда сыграет на своем поле с подмосковными "Химками" в 8-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 7-ми сыгранных туров команда Заура Тедеева располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Мостовой: Дзюба поможет "Акрону" остаться в РПЛ
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на переход Артема Дзюбы в "Акрон".
Фото: ФК "Локомотив"