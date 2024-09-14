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Силкин: "Краснодар" - фаворит в матче с "Ростовом", думаю, будет игра в одни ворота

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Российский тренер Сергей Силкин высказался о предстоящем матче "Краснодар" - "Ростов".
Фото: ФК "Динамо"
"Краснодар" — фаворит этого матча, команда сейчас на ходу. Не забывайте, что у "быков" шесть побед подряд. Думаю, игра будет в одни ворота, "Ростову" придется очень тяжело сегодня. Жаль, что Кордоба не сыграет, но и без него "Краснодар" справится с "Ростовом", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

Сегодня, 14-го сентября, "Краснодар" примет на своем поле "Ростов" в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 7-ми сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков.

"Ростов" занимает седьмое место и имеет в своем активе 11 очков. Напомним, что нападающий "быков" Джон Кордоба был дисквалифицирован и не сможет принять участие в матче 8-го тура чемпионата России.

Сергей Силкин Краснодар Ростов
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