"Контракт Артема рассчитан до конца сезона без дополнительных опций", - цитирует агента Sport24.
Нападающий Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард выступал за московский "Локомотив". Дзюба записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в 25-ти встречах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.
Агент Дзюбы рассказал о контракте футболиста с "Акроном"
Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы, рассказал о контракте нападающего c "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"