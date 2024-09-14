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Жемалетдинов: футболисты "Зенита" всегда падают после каждого прикосновения - немного женский футбол

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Футболист ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался об игре футболистов "Зенита" после матча 8-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Вопросы по поведению игроков "Зенита"? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит", - заявил Жемалетдинов.

"Зенит" одержал минимальную победу над ЦСКА в матче 8-го тура Премьер-лиги. Единственный гол в игре на 43-й минуте записал на свой счет новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Перешедший летом из "Спартака" Александр Соболев провел первый матч за санкт-петербургский клуб.

В составе ЦСКА, в свою очередь, дебютировал арендованный у "Сочи" нападающий Сауль Гуарирапа. Победа позволила "Зениту" набрать 20 очков и возглавить турнирную таблицу РПЛ. На счету ЦСКА осталось 13 очков.

Источник: "РБ Спорт"

Рифат Жемалетдинов ЦСКА Зенит
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