"Вопросы по поведению игроков "Зенита"? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит", - заявил Жемалетдинов.
"Зенит" одержал минимальную победу над ЦСКА в матче 8-го тура Премьер-лиги. Единственный гол в игре на 43-й минуте записал на свой счет новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Перешедший летом из "Спартака" Александр Соболев провел первый матч за санкт-петербургский клуб.
В составе ЦСКА, в свою очередь, дебютировал арендованный у "Сочи" нападающий Сауль Гуарирапа. Победа позволила "Зениту" набрать 20 очков и возглавить турнирную таблицу РПЛ. На счету ЦСКА осталось 13 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Жемалетдинов: футболисты "Зенита" всегда падают после каждого прикосновения - немного женский футбол
Футболист ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался об игре футболистов "Зенита" после матча 8-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"